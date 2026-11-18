Tajemnica śpiewających ptaków w Kinie Światowid

Opowieść o dzieciństwie, pamięci i odkrywaniu rodzinnych tajemnic. „Tajemnica śpiewających ptaków” od 20 listopada w Kinie Światowid.

9-letnia Lucy jedzie na wakacje do swojej mamy, która prowadzi wykopaliska archeologiczne. Francuskie miasteczko Bectoile, choć małe i niepozorne, kryje wiele sekretów. Pochodząca z okolicy Caroline, mama Lucy, wraz z kolegą Pierrotem zajmuje się jednym z nich: opuszczonym zamkiem. Lucy nie zostaje w tyle i próbuje rozwiązać zagadkę zniknięcia swojego dziadka. Czy ta historia ma coś wspólnego z głośnym pożarem sprzed lat i tajemniczym znachorem uzdrawiającym zwierzęta? Aby to ustalić, nie wystarczy mieć oczu dookoła głowy. Lucy musi zewrzeć szyki z nastoletnim kolegą z sąsiedztwa, słuchać wszędobylskich niebieskich sikorek i przekopywać się przez archiwalne gazety. Jedno jest pewne: te wakacje zapamięta do końca życia!

Reżyser: Antoine Lanciaux

Produkcja: Francja, Belgia 2025

Czas: 77 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.