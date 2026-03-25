 Tajny Agent w Kinie Światowid

Nominowany do 4 Oscarów – “Tajny Agent” od 27 marca w Kinie Światowid.

Film Mendonçy Filho rozgrywa się w Brazylii lat 70. podczas karnawału. Zanurzone w palącym słońcu miasto Recife jest na granicy szaleństwa: w trakcie roztańczonego święta giną ludzie, gdzieś na plaży znaleziono rekina z ludzką nogą w brzuchu, a wśród tłumów krążą dwaj zabójcy z tajną misją... Kolory i radość to tylko pozory – to czasy brutalnej wojskowej dyktatury. Marcelo, bohater „Tajnego agenta", to mężczyzna przypadkowo uwikłany w sieć politycznych i kryminalnych intryg sięgających szczytów władzy. Był uczciwy, więc stał się celem skorumpowanego systemu i teraz każdy kolejny krok może kosztować go życie. Jak ocalić siebie i rodzinę w świecie brutalnej przemocy, fałszywych tożsamości, podsłuchów i kłamstw?

Reżyseria: Kleber Mendonça Filho

Produkcja: Brazylia, Francja, Niemcy, Holandia 2025

Obsada: Wagner Moura, Udo Kier, Maria Fernanda Cândido, Gabriel Leone

Czas: 158 min

