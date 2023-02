Niezwykła historia mężczyzny, który z dnia na dzień musi sprostać pogodzeniu obowiązków zawodowych z byciem ojcem na pełen etat. Eryk Lubos w roli samotnego ojca, który dla swojej córki zrobi wszystko. „Tata” w Kinie Światowid od 24 lutego do 9 marca.

Michał jest kierowcą TIRa i ojcem samotnie wychowującym córkę Miśkę. Długie godziny za kółkiem, samotność i ciągłe życie w drodze to dla niego codzienność. Najważniejsze, żeby dotrzeć z towarem na czas. Kiedy jest w trasie, jego córką opiekuje się ukraińska sąsiadka. Jej wnuczka Lena i Miśka są nierozłączne. Gdy ukraińska niania nagle umiera, Michał zabiera dziewczynki ze sobą. Przydrożne parkingi, życie w trasie, a wreszcie spotkanie z rodziną Lenki w Ukrainie to dla dziewczynek ważna lekcja siostrzeństwa. Dla Michała przymusowa podróż to czas dorastania do bycia tatą. Dzięki niej może w końcu przestanie uciekać przed swoimi demonami i odkryje, co w jego życiu jest tak naprawdę najważniejsze.

Obraz o potężnym ładunku emocjonalnym ukazujący samotne rodzicielstwo oraz siłę przyjaźni. „Tata” w Kinie Światowid już od 24 lutego.

