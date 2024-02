The Chosen IV w kinie Światowid

Przygotowany specjalnie dla kin premierowy ponad dwugodzinny pierwszy set czwartego sezonu zapowiada najbardziej kulminacyjne wydarzenia Ewangelii.

„Boję się tego, co ma nadejść... Historia zbliża się do końca" – tymi słowami Jezusa rozpoczyna się kolejny, czwarty już sezon kultowego serialu The Chosen. Zdaniem jego twórcy, Dallasa Jenkinsa ten sezon będzie najbardziej emocjonalny ze wszystkich. Śmierć Jana Chrzciciela rozpoczyna ciąg najbardziej dramatycznych wydarzeń. Jezus zbliża się do pełnego zrealizowania ziemskiej misji. Proroctwa się wypełniają. Wybrani są zdezorientowani. Co się dalej zdarzy? Judasz, obracając w ręku srebrnikiem, walczy z pożądliwą pokusą. Marię Magdalenę przeszywa niespotykany lęk, gdy spogląda na kamienny grób. Jezus ukradkiem płacze. Śmierć, nieszczęście, katastrofa wiszą w powietrzu... Finał zbliża się wielkimi krokami.

The Chosen IV

Reżyser: Dallas Jenkins

Produkcja: USA 2023

Obsada: Jonathan Roumie, Paras Patel, Erick Avari, Shahar Isaac, Liz Tabish, Noah James, Lara Silva, George Harrison Xanthis, Vanessa Benavente, Abe Bueno-Jallad, Giavani Cairo, Joey Vahedi, Alaa Safi, Reza Diako, Austin Reed Alleman, Luke Dimyan, Amber Shana Williams, Kirk B.R. Woller, Brandon Potter, David Amito, Demetrios Troy, Paul Ben Victor, Zhaleh Vossough

Czas: 135 min