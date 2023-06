Kino Światowid zaprasza na ostatni spektakl w ramach cyklu transmisji z The Metropolitan Opera. Sezon zakończy wybitne dzieło Mozarta – „Czarodziejski flet”. Wydarzenie odbędzie w sobotę 3 czerwca o godz. 18.55.

The Metropolitan Opera przedstawia nową, oryginalną inscenizację „Czarodziejskiego fletu”, uwielbianej przez widzów opery Mozarta. Już 3 czerwca na żywo w kinach w ramach transmisji The Met: Live in HD! Za reżyserię tej uznanej przez krytyków produkcji odpowiada Simon McBurney, współpracujący z Met po raz pierwszy. Jak określił to Financial Times, „olśniewająca produkcja McBurneya jest niemalże metateatralna” za sprawą innnowacyjnego podejścia do operowej baśni Mozarta. Obecne w inscenizacji elementy improwizacji oraz zapierające dech w piersi projekcje wideo autorstwa Blake Habbermana, efekty dźwiękowe stworzone przez Ruth Sullivan i popisy akrobatyczne, wynoszą klasyczne dzieło na zupełnie nowy poziom.

Maestra Nathalie Stutzmann, która zadebiutowała w Met w tym sezonie w „Don Giovanim”, ponownie prowadzi gwiazdorską obsadę. Znaleźli się w niej: sopranistka Erin Morley jako Pamina, sopranistka Kathryn Lewek występująca w nowojorskiej operze jako Królowa Nocy po raz pięćdziesiąty (rekord!), tenor Lawrence Brownlee jako Tamino, tenor Brenton Ryan jako Monostatos, baryton Thomas Oliemans debiutujący w Metropolitan Opera jako Papageno, bas Harold Wilson jako Mówca oraz bas Stephen Milling jako Sarastro. Uwaga widzów skupiona jest również na orkiestrze, znajdującej się na podwyższeniu. Członkowie orkiestry (flecista Seth Morris oraz asystent dyrygenta Bryan Wagorn) będą ponadto pojawiać się na scenie razem ze śpiewakami.

Tenor Ben Bliss poprowadzi transmisję, dzieląc się ekskluzywnymi materiałami zza kulis i wywiadami podczas przerwy.