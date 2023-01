The MET: „Fedora”

„Fedora” Umberta Giordana to kolejny spektakl, którą pojawi się w ramach cyklu transmisji z The Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Operę będzie można obejrzeć w najbliższą sobotę 14 stycznia o godzinie 18:55.

Po premierze w noc sylwestrową doceniona przez widzów i krytyków opera w reżyserii Davida McVicara zagości na ekranach kin. W roli tytułowej księżniczki ujrzymy bułgarską sopranistkę Sonyę Yonchevę. U jej boku zaś wystąpi znany na całym świecie i uwielbiany przez melomanów polski tenor Piotr Beczała. Sobotnie wydarzenie to już 150. transmisja z nowojorskiej opery do kin w ramach cyklu „Met: Live in HD”. Pełna niezapomnianych melodii, zapierających dech w piersi arii i wybuchowych konfrontacji opera Giordana ukazuje losy XIX-wiecznej księżniczki Fedory, która zakochuje się w mordercy jej narzeczonego (w tej roli Piotr Beczała). Parze wybitnych śpiewaków partnerować będzie równie wybitna obsada na czele z Rosą Feolą w roli Olgi oraz Lucasem Meachemem w roli francuskiego dyplomaty De Siriex. Niezastąpioną orkiestrę Met poprowadzi Maestro Marco Armiliato, ulubieniec publiczności, który na podium w Nowym Jorku stawał już ponad 450 razy.

Dodatkowym atutem spektakularnej i pełnej szczegółów inscenizacji McVicara jest scenografia, która przed oczami zdumionych widzów, niczym matrioszka, odsłania trzy charakterystyczne scenerie opery: pałac w Petersburgu, modny paryski salon i malowniczą willę w Alpach Szwajcarskich.