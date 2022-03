The Metropolitan Opera: „Don Carlos”

Kino Światowid zaprasza na kolejną transmisję z Metropolitan Opera w Nowym Jorku. Tym razem miłośnicy opery zobaczą oryginalną wersje opery Verdiego. Spektakl Don Carlos w sobotę (26 marca) o 17:00.

Po raz pierwszy w historii The Metropolitan Opera zaprezentuje oryginalną, pięcioaktową, francuską wersję monumentalnej opery Verdiego. Pod batutą dyrektora muzycznego Met Yannicka Nézeta-Séguina z osadzoną w czasach hiszpańskiej inkwizycji opowieścią o skazanej na zagładę miłości zmierzą się: tenor Matthew Polenzani w roli tytułowej, bas Eric Owens jako król Hiszpanii Filip II, sopranistka Sonya Yoncheva jako jego żona Elżbieta de Valois, mezzosopranistka Elīna Garanča jako księżniczka Eboli, baryton Étienne Dupuis jako Rodrigo. W roli Wielkiego Inkwizytora wystąpi zaś bas-baryton John Relyea. Reżyseruje Sir David McVicar, który współpracuje z Met już po raz jedenasty, co plasuje go w czołówce najbardziej popularnych i płodnych twórczo reżyserów w najnowszej historii nowojorskiej opery.

Autor: Giuseppe Verdi

Czas trwania: 314 minut [z dwiema przerwami]

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl