 Tom i Jerry: Przygoda w muzeum w Kinie Światowid

Porywająca komedia animowana o zaciekłych wrogach, którzy nie potrafią bez siebie żyć. „Tom i Jerry: Przygoda w muzeum” od 29 maja w Kinie Światowid.

Podczas pościgu w nowojorskim Metropolitan Museum Tom i Jerry przypadkowo uruchamiają mityczny Astralny Kompas, który przenosi ich do olśniewającego Złotego Miasta rodem ze starożytnych legend. Tom zostaje uznany za bóstwo i staje się ulubieńcem władcy oraz jego poddanych. Tymczasem niedoceniony i zazdrosny Jerry wpada w sidła charyzmatycznego, lecz niebezpiecznego szczurzego bossa. Wkrótce okaże, że władca miasta i szczurzy boss toczą między sobą odwieczną walkę o władanie nad Złotym Miastem, a Tom i Jerry mają być tylko pionkami w ich grze. Aby przetrwać i ocalić poddanych będą musieli zawiesić swoją odwieczną rywalizację i łapa w łapę staną w obronie dobra.

Reżyser: Gang Zhang

Produkcja: USA, Chiny 2026

Czas: 99 min

