Poruszająca opowieść o wyjątkowych relacjach między ojcem i córką. Historia rezolutnej dziewczynki, która zrobi wszystko aby być ze swoim tatą. „Tonia” w Kinie Światowid od 12 maja.

Tonia mieszka z ojcem i babcią. Jej matka nie żyje, ojciec nadużywa alkoholu i stracił swoją pracę. Babcia postanawia wysłać go na trzy miesiące do pracy na budowie we Włoszech. Tonia nie chce dopuścić do wyjazdu taty. Pomysłowa, błyskotliwa i zaradna nastolatka przygotowuje więc plan, która ma mu w tym przeszkodzić.

Pozytywna opowieść o trudnych sprawach. „Tonia” w Kinie Światowid już od 12 maja.