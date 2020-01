Transmisja The Met Opera w Kinie Światowid

Kino Światowid razem z Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu, ma przyjemność zaprosić wszystkich na kolejną transmisję The Met Opera, która odbędzie się w nadchodzącą sobotę, 1 lutego o 18.55.

Sobotni wieczór z operą to propozycja nie tylko dla znawców. To również świetna możliwość dla tych, którzy dopiero chcą rozpocząć swoją przygodę z The Met Opera. Napisy w języku polskim ułatwią rozumienie przedstawienia, a w czasie przerw pomiędzy aktami, kamera zajrzy za kulisy przedstawienia, dając możliwość zobaczenia „od kuchni” całego wydarzenia.

Tym razem zobaczymy „Porgy and Bess”, z muzyką George'a Gershwina, do której libretto napisali Edwin DuBose Heyward, jego żona Dorothy Heyward i Ira Gershwin. Jest to historia czarnoskórych mieszkańców osiedla Catfish Row w Charleston w Karolinie Południowej, które pełne są przemocy i dramatycznych zwrotów akcji. Piękna Bess, po aresztowaniu jej ukochanego Crowna, oddaje się pod opiekę zakochanego w niej biednego kaleki Porgy’ego. Okaże się, że w imię miłości inwalida zdolny jest i do zbrodni, i do największych poświęceń.

To właśnie z tej opery pochodzi jeden z największych przebojów Gershwina, znanego głównie jako kompozytora „Błękitnej rapsodii” i muzyki filmowej – kołysanka „Summertime” („W letni czas”), interpretowana na tysiące sposobów przez największe gwiazdy sceny jazzowej, soulowej i pop.

Zapraszamy w sobotę, 1 lutego na 18.55 do Kina Światowid.

Mecenasem tegorocznych transmisji jest Grupa Lotos.

dyrygent: David Robertson

reżyseria: James Robinson

scenografia: Michael Yeargan

kostiumy: Catherine Zuber

światło: Donald Holder

projekcje wideo: Luke Halls

w rolach głównych: Angel Blue jako Bess, Golda Schultz jako Clara, Latonia Moore jako Serena, Denyce Graves jako Maria, Frederick Ballentine jako Sportin’ Life, Eric Owens jako Porgy, Alfred Walker jako Crown, Donovan Singletary jako Jake

Bilety dostępne w kasie Kina Światowid oraz na stronie.