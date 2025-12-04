Trzeci dzień Festiwalu Filmów Familijnych przyniósł miłe zaskoczenie i kolejne poruszające historie

O godzinie 16 w sekcji „Zwierzaki i inne stworzenia" pokazaliśmy animację Zwierzaki na zakręcie. Część młodych uczestniczek i uczestników przyszła na seans po raz drugi, mimo że film już widziała! Kiedy młodzi widzowie sami decydują o powrocie do kina, to najlepsza możliwa rekomendacja.

O 17:30 w sekcji „Najlepsze z najlepszych" zaprezentowaliśmy Jak napisałam książkę – podwójnego laureata festiwalu Młode Horyzonty (Nagroda Główna + Nagroda European Children's Film Association). Jury konkursu głównego doceniło wirtuozerię reżyserki, która potrafiła opowiedzieć o trudnym temacie w sposób bezpieczny, zabawny i pomysłowy. Jury ECFA zwróciło uwagę na piękną scenografię i międzypokoleniową miłość w sercu opowieści. Film to przede wszystkim historia o szukaniu siebie poprzez pisanie. Jak film oceniło nasze jury młodych? Dowiemy się już w sobotę

Dzień zamknęliśmy o 18 projekcją Magiczna gwiazdka zwierzaków z cyklu „Filmów Świątecznych". Zbiór krótkich historii o świętach i zwierzętach, zrealizowanych różnymi technikami animacji – wizualna uczta, która zachwyca nie mniej niż sama opowieść.

Jesteśmy już w połowie festiwalu, a legitymacje powoli wypełniają się pieczątkami.

Dziś dzień czwarty, start tradycyjnie o 16:00!

5. Festiwal Filmów Familijnych odbywa się w Kinie Światowid w dniach 1-7 grudnia 2025 r.

Projekt zrealizowano przy współudziale finansowym Samorządu Miasta Elbląga i współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.