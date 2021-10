 Trzy filmy oraz „Furioza” przedpremierowo w Multikinie

Od dziś (15 października), w kinach sieci Multikino premierowo można będzie zobaczyć między innymi: film „Venom 2: Carnage”, „Ostatni pojedynek” z Benem Affleckiem, Mattem Damonem i Adamem Driverem oraz animację „Ainbo - strażniczka Amazonii”. Ponadto w wybranych kinach 16 i 17 października będzie można zobaczyć przedpremierowo polski dramat „Furioza”.

Już od dziś w salach kinowych będzie można zobaczyć film „Venom 2: Carnage”. Venom to jedna z najważniejszych, najbardziej złożonych postaci Marvela. Opowiada o dziennikarzu Eddiem Brocku (Tom Hardy), którego ciało w wyniku eksperymentu scaliło się z obcą formą życia - Venomem. W drugiej części poznamy Carnage'a (Woody Harrelson). Jest to jeden z najbardziej znanych czarnych charakterów Marvela.

Do kin wejdzie również „Ostatni pojedynek” – dramat historyczny w reżyserii Ridley’a Scotta. To przejmująca opowieść o zdradzie i zemście rozgrywająca się w scenerii czternastowiecznej Francji, gdzie brutalność i przemoc wobec kobiet są na porządku dziennym.

Trzecia propozycja, to animacja „Ainbo - strażniczka Amazonii”. Główna bohaterka dorasta w małej wiosce ukrytej w prastarej części amazońskiej dżungli. Pewnego dnia ze zdumieniem odkrywa, że raj, w którym żyje, jest zagrożony, a jej plemię to bynajmniej nie jedyni ludzie na świecie. Wkrótce Ainbo będzie musiała bronić swego ludu przed chciwością, zniszczeniem i sługami podstępnego władcy ciemności. Kierowana przez ducha zmarłej mamy, mająca za towarzyszy oswojone zwierzęta - pancernika i tapira-obżartucha, Ainbo zrobi wszystko, żeby uratować swych ludzi i ocalić dziewiczą przyrodę Amazonii. Nieoceniona okaże się szczypta magii, pomoc oddanych przyjaciół oraz wsparcie przedwiecznego żółwia Motelo Mama.

Ponadto już 16 i 17 października w wybranych kinach odbędą się pierwsze przedpremierowe pokazy polskiej produkcji „Furioza”, która wejdzie do kina 22 października. W filmie wydarzenie z przeszłości rozdziela losy trójki przyjaciół. Niespodziewanie w życiu Dawida (Mateusz Banasiuk), dzisiaj już lekarza, znowu pojawia się ona. Dzika (Weronika Książkiewicz) – kiedyś miłość jego życia, teraz doświadczona policjantka, składa mu propozycję nie do odrzucenia. Albo ten zostanie policyjnym informatorem i wtyczką, albo jego brat (Wojciech Zieliński) trafi do więzienia z wieloletnim wyrokiem. Przyciśnięty do muru Dawid w końcu ulega, a jego głównym celem staje się infiltracja rosnącej w siłę zorganizowanej grupy przestępczej. Trafiając w sam środek wojny o wpływy i pieniądze, będzie musiał mierzyć się z ciągłą podejrzliwością ze strony dawnego przyjaciela Goldena (Mateusz Damięcki). Wkrótce odkryje też, że świat, od którego próbował się uwolnić, wciąga go ze zdwojoną siłą.

Szczegółowy repertuar znajduje się na stronie www.multikino.pl.

