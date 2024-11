Zabawny, pełny przygód i wspaniałej muzyki film animowany. „Vaiana 2” od 27 listopada w Kinie Światowid.

Vaiana i Maui ponownie łączą siły wyruszając w niebezpieczną podróż z dość nietypową załogą. Odpowiadając na wezwanie przodków płyną na dalekie i nieznane wcześniej wody Oceanii, aby wypełnić niebezpieczną misję.

Reżyser: David Derrick Jr., Jason Hand, Dana Ledoux Miller

Produkcja: USA 2024

Czas: 100 min

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.