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Vaiana w Kinie Światowid

 Vaiana w Kinie Światowid

Aktorska wersja uwielbianej, nominowanej do Oscara® animacji Disneya o tym samym tytule. „Vaiana” od 10 lipca w Kinie Światowid.

Nastoletnia Vaina odpowiada na wezwanie Oceanu i po raz pierwszy wyrusza poza rafę swojej rodzinnej wyspy Motunui. W tej podróży towarzyszy jej legendarny półbóg Maui. Razem odważnie podejmują się niebezpiecznej misji, by przywrócić wyspie utracony dobrobyt.

 

Reżyser: Thomas Kail

Produkcja: USA 2026

Obsada: Dwayne Johnson, Catherine Laga'aia, John Tui

Czas: 116 min

 

Bilety można nabyć:

- online – www.bilet.swiatowid.elblag.pl,

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14:30 do 20:30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30,

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE „Światowid” w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00.


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