Valhalla w Kinie Światowid

Od 17 do 30 lipca Kino Światowid zaprasza na film familijny "Valhalla".

Røskva i Tjalfe to młode rodzeństwo pomagające rodzicom w gospodarstwie. Kiedy pewnego dnia w ich domostwie pojawia się bóg Thor wszystko się zmienia. Tjalfe zostanie zmuszony do służenia Thorowi i wyruszenia na niebezpieczną wyprawę, a nieodstępująca go na krok siostra podąży za nimi. Wspólnie będą musieli udać się do Valhalli i pokonać Fenrisa - potwora o twarzy wilka oraz zmierzyć się z przerażającymi olbrzymami. Czy uda im się uratować Valhallę przed końcem świata? Czy dzięki nim Ragnarok nie nastąpi? Reżyseria: Fenar Ahmad. Obsada: Cecilia Loffredo, Saxo Moltke-Leth, Roland Møller, Dulfi Al-Jabouri, Reza Forghani. Produkcja: Norwegia 2019. Czas: 105 min. Bilety na film można nabyć:online, w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30, w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21. Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.