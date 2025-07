Kontynuacja polskiego hitu z gwiazdorską obsadą. „Vinci 2” od 25 lipca w Kinie Światowid.

Fabuła filmu jest bezpośrednią kontynuacją kultowej komedii kryminalnej "Vinci". Akcja rozpoczyna się w 2024 roku. Cuma - ex złodziej sztuki - spędza emeryturę na andaluzyjskim wybrzeżu. Odwiedza go stary znajomy, paser Chudy, były współpracownik Grubego, proponując kolejny skok w Polsce.

Reżyser: Juliusz Machulski

Produkcja: Polska 2025

Obsada: Robert Więckiewicz, Borys Szyc, Kamilla Baar, Marcin Dorociński, Mirosław Haniszewski, Łukasz Simlat, Jacek Król, Ilona Ostrowska, Zofia Jastrzębska, Jędrzej Hycnar

Czas: 100 min

