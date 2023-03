„W gorsecie” w Kinie Światowid

Niezwykły obraz, o którym jest głośno już od kilku miesięcy. Opowieść o księżniczce, która postanowiła wrócić do swojego dawnego życia i odrzucić dworskie obowiązki na rzecz wspaniałej przygody. „W gorsecie” już od 10 marca w Kinie Światowid.

Piękna i charyzmatyczna Sisi po ponad dwóch dekadach ma już serdecznie dość spiętego świata austriackiej monarchii, a reprezentowanie cesarstwa to ostatnia rzecz, na którą ma ochotę. O wiele bardziej ekscytująca wydaje jej się dekadencja – wyrusza więc w wielką podróż po Europie, aby spotkać się ze starymi przyjaciółmi. Jednak dworskie obowiązki wzywają ją z powrotem, a jej próby uczynienia życia bardziej ekscytującym wywołują w Wiedniu szok i zgorszenie. Czy skandalistka Sisi wymyśli sposób na to, by mogła żyć tak, jak naprawdę chce?

Film, na który czekają widzowie na całym świecie. W roli głównej nagrodzona w Cannes Vicky Krieps. „W gorsecie” od 10 marca w Kinie Światowid.

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl