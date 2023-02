Walentynki w Kinie Światowid

Wielkimi krokami zbliżają się Walentynki. Często zastanawiamy się nie tylko, czym zaskoczyć swoją drugą połówkę, ale jak spędzić ten romantyczny czas. Z pomocą przychodzi Kino Światowid, które proponuje bardzo ciekawą ofertę filmową.

Z myślą o naszych widzach proponujemy wyświetlenie wyznań na ekranie przed danym filmem. Aby zobaczyć swoją miłosną wiadomość, należy do 14 lutego do 12 napisać na adres kino@swiatowid.elblag.pl w treści zamieścić wyznanie oraz dopisać, przed jakim seansem wyświetlić informację.

Filmowe Walentynki to przede wszystkim różnorodność. Dla naszych widzów proponujemy zarówno komedie romantyczne, romanse, jak i komediodramaty.

14 lutego o 16, 18 i 20 wyświetlimy film Heaven in Hell. Na 17:30 zaplanowaliśmy projekcję polskiej komedii Masz ci los. Zobaczymy losy rodziny, która przyjeżdża na pogrzeb ukochanego dziadka i podczas stypy okazuje się, że w loterii padły właśnie numery, którymi grał przez całe życie, a zwycięski kupon… został pochowany wraz z nim. Film Magic Mike: Ostatni Taniec wyświetlony zostanie o godzinie 19:30, a nasza ostatnia propozycja to Aftersun, początek o godzinie 19:00.

Szczegółowe informacje o opisami poszczególnych filmów znajdują się na naszej stronie internetowej Kina Światowid

Bilety na film można nabyć:

• online

• w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid" w Elblągu. Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

• w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" w Elblągu (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.