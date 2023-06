Kino Światowid zaprasza na wakacyjne warsztaty filmowe dla młodzieży pn. „Zbuntowane kino”. Zajęcia rozpoczynają się tuż po zakończeniu roku szkolnego – 26 czerwca!

Tuż po ostatnim dzwonku w tym roku szkolnym startuje kolejna edycja letnich warsztatów filmowych dla młodzieży. Kino Światowid zaprasza uczestników w wieku od 13 do 19 lat na zajęcia, podczas których dowiedzą się czym jest film dokumentalny, jak wygląda proces tworzenia tej formy i co najważniejsze – zrealizują kilkuminutowy film! Warsztaty odbędą się od 26 do 30 czerwca. Obowiązują zapisy!

Program:

Poniedziałek 9:00 - 12:00

co to jest film dokumentalny?

Zasady realizacji filmu dokumentalnego (język filmu)

Wtorek 9:00 - 12:00

Od pomysłu do realizacji (praca nad scenariuszem)

Środa 9:00 - 12:00

Realizacja filmu cz.1

Czwartek 9:00 - 12:00

Realizacja filmu cz.2

Piątek 9:00 - 12:00

montaż i udźwiękowienie

Termin:

26-30.06

Zapisy: kino@swiatowid.elblag.pl lub pod nr tel. 55 611 20 56