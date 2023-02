Weekend z Czechowem

W ten weekend w Teatrze Sewruka spotkanie z Czechowem. Na scenie dwie błyskotliwe jednoaktówki „Niedźwiedź. Oświadczyny” w reż. Wiaczesława Żiły.

„Niedźwiedź" to przewrotna historia wdowy, którą niespodziewanie odwiedza wierzyciel zmarłego męża, domagając się natychmiastowego spłacenia długu. Kobieta, mężczyzna i dużo emocji. Na naszych oczach narodzą się niespodziewane uczucia w całym swoim wachlarzu: od nienawiści do miłości. "Oświadczyny" natomiast to opowieść o nieśmiałym panie Łomowie, który pragnie oświadczyć się pannie Natalii. Oboje równie mocno pragną sfinalizowania planów matrymonialnych. Ich zamiary niespodziewanie krzyżuje błahy spór o łąkę i psy. Obopólne zacietrzewienie w sporze o głupstwo grozi unicestwieniem życiowych planów.

„Niedźwiedź. Oświadczyny” w niezmienionej od 2005 r. obsadzie to pełne dowcipu, akcji i dynamizmu pozycje, które pozwoliły elbląskim aktorom stworzyć nagrodzone w Kijowie kreacje. Oba żarty sceniczne łączą nieoczekiwane zwroty akcji, komizm oraz znakomite dialogi. Z pozoru dwie różne historie łączy wspólny mianownik – uczucia, ludzkie przywary i codzienność.

„Niedźwiedź. Oświadczyny” reż. W. Żiła, Teatr im. A. Sewruka w Elblągu

17 lutego (piątek), godz. 19

18 lutego (sobota), godz. 18

19 lutego (niedziela), godz. 17