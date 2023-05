Weekend z filmami dokumentalnymi

Przed nami jedyny taki weekend! Weekend z Festiwalem Millennium Docs Against Gravity. Kino Światowid zapraszana seanse znakomitych filmów dokumentalnych. Wydarzenie odbędzie się od 19 do 21 maja.

Millennium Docs Against Gravity to jeden z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie, prezentujący kino najwyższej próby. Zeszłoroczna hybrydowa edycja przyciągnęła ponad 138 000 widzów! W tym roku wydarzenie odbędzie się w datach 12-21 maja w ośmiu miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Poznaniu, Łodzi, Katowicach, Lublinie i Bydgoszczy. A także w licznych miastach w Polsce, w tym w Elblągu, w ramach Weekendu z Festiwalem MDAG, który w tym roku przypada na 19-21 maja.

W Kinie Światowid zaprezentowane zostaną następujące tytuły:

Piątek, 19 maja

18:00 "Świat po pracy", reż. Erik Gandini, Szwecja, Norwegia, Włochy, 2023, 81 min

W Kuwejcie każdy ma prawo do pracy, więc w niektórych miejscach na jednym stanowisku zatrudnionych jest 20 osób. W Korei Południowej pracuje się 12-14 godzin dziennie. Z kolei w Stanach Zjednoczonych co roku pracownicy rezygnują z ponad 500 milionów godzin urlopu z obawy o utratę pracy. Tymczasem roboty są już gotowe do przejęcia większości wykonywanych przez człowieka zadań. To idealna sytuacja dla szwedzkiego mistrza kina dokumentalnego, Erika Gandiniego, który podróżuje po całym świecie i wnikliwie bada, co oznacza dziś słowo „praca”.

20:00 "Całe to piękno i krew", reż. Laura Poitras, USA, 2022, 113 min

Nominowany do Oscara niezwykły filmowy portret Nan Goldin – legendarnej fotografki i aktywistki, która obecnie całą energię poświęca założonej przez siebie grupie aktywistycznej PAIN, stającej w obronie osób uzależnionych od środków przeciwbólowych i walczącej z koncernem farmaceutycznym rodziny Sacklerów, współodpowiedzialnym za kryzys opioidowy w Stanach.

Sobota, 20 maja

18:00 "Siostrzeństwo świętej sauny", reż. Anna Hints, Estonia, Francja, Islandia, 2023, 89 min

Nagrodzony na festiwalu w Sundance film o grupie kobiet zbierającej się w tradycyjnej saunie, żeby wspólnie dzielić najgłębsze sekrety, przemyślenia i czerpać siły z wspólnoty. Otoczone dymem obnażają nie tylko ciała, ale i emocje. Dowiadujemy się, czego doświadczyły w swoim życiu. „Siostrzeństwo świętej sauny” przepełnia autentyczne piękno, które nie płynie z posiadania idealnego ciała, ale z humoru, mądrości i samoświadomości.

20:00 "Prawy chłopak", reż.Hanna Nobis, Polska, Szwajcaria, 2022, 84 min

Życie Antka, dwudziestodwuletniego konserwatysty z Wrocławia, kręci się wokół myśli narodowej, kościoła i prawicowego aktywizmu. Liderowanie organizacji nacjonalistycznej przeplata z działalnością w męskim bractwie różańcowym. Wszystko zmienia się, kiedy poznaje Weronikę, dziewczynę o diametralnie innych poglądach. Film jest kroniką życia bohatera, który pod wpływem miłości zaczyna zadawać pytania o miejsce Boga, seksu i wyznawanych ideałów w swoim życiu.

Niedziela, 21 maja

18:00 "Lynch/Oz", reż.Alexandre O. Phillippe, USA, 2022, 110 min

Co łączy filmy Davida Lyncha z „Czarnoksiężnikiem z krainy Oz”? Fascynacja, inspiracja czy obsesja? „Nie ma dnia, abym o tej książce nie myślał” – przyznaje reżyser. Film pokazuje, jak bardzo kultowa książka dla dzieci obecna jest w twórczości wyrosłego z kultury amerykańskiej reżysera. To jednak coś więcej niż tylko niecodzienne spojrzenie na filmowca i jego obsesję – to zapierająca dech w piersiach medytacja nad rolą kina w kształtowaniu naszych marzeń.

20:00 "I król rzekł: „Co za fantastyczna maszyna!”, reż. Axel Danielson, Maximilien Van Aertryck, Szwecja, Dania, 2023, 88 min

Podróż po rozległym historycznie oceanie współczesnej kultury medialnej. Dowiadujemy się, jak powstała camera obscura, oglądamy pierwszy pokaz ruchomego obrazu, obserwujemy wynalezienie kamery internetowej, odwiedzamy dzisiejsze Hollywood i poznajemy lepiej świat wypełniony 45 miliardami aparatów. Dowcipny i prowokujący do myślenia film śledzi rozwój kultury obrazu w znanej nam do tej pory formie.