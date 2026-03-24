„Wielkanoc w sztuce ” w Kinie Światowid

Kino Światowid zaprasza na wyjątkową projekcję filmu „Wielkanoc w sztuce” w ramach cyklu “Filmy o sztuce”. 25 marca o godz. 12:00 oraz 18:00

Historia śmierci i zmartwychwstania Chrystusa przez ostatnie 2000 lat wywierała ogromny wpływ na kulturę i robi to nadal. Inspirowała najznamienitszych artystów Zachodu. To najprawdopodobniej największe wydarzenie w historii świata. Phil Grabsky, reżyser i pomysłodawca cyklu reportaży kinowych pod tytułem „Wystawa na Ekranie”, śledzi odzwierciedlenia biblijnej historii śmierci i zmartwychwstania w sztuce, od czasów pierwszych chrześcijan po współczesność. Zrealizowany w Jerozolimie, Stanach Zjednoczonych i całej Europie film eksploruje różne sposoby, w jakie artyści przedstawiali wydarzenia Wielkiej Nocy na przestrzeni wieków. Na wielkim ekranie i w jakości HD będziemy mogli podziwiać dzieła Caravaggia, Michała Anioła, Leonarda da Vinci czy El Greca, ale również prace współczesnych artystów, jak Mark Wallinger czy Sam Taylor-Wood.

Reżyseria: Phil Grabsky

Produkcja: Wielka Brytania, 2020

Czas trwania: 90 min

Pozostałe filmy w cyklu:

29.04 – „Turner & Constable”

27.05 – „Frida Kahlo. Ikoniczna artystka”

24.06 – „Caravaggio. Arcydzieła niepokornego geniusza”