Obraz Juana Tameza opowiada o ludziach, którzy nagle i niespodziewanie doświadczyli łaski „oświecenia sumienia”, czyli stanu, gdy w jednej chwili zobaczyli wszystkie popełnione w życiu grzechy i ich skutki oraz poznali, w jakim miejscu drogi do zbawienia czy też zatracenia znajdują się obecnie. „Wielkie ostrzeżenie” od 31 października w Kinie Światowid.

Co by się stało, gdyby można było zobaczyć swoje życie z innej perspektywy? Zarówno dobre, jak i złe czyny wraz z wszystkimi ich konsekwencjami? W pełnym świetle prawdy? Tak jak widzi je... Bóg? Jak wpłynęłoby to na twoje dalsze życie, wybory, relacje z innymi? Twórcy filmu sięgają do mistycznych przekazów zapowiadających globalne, nadprzyrodzone wydarzenie, mające objąć całą ludzkość. Według tych proroctw nadejdzie jedna chwila, w której wszyscy ludzie na świecie, niezależnie od wyznania, otrzymają łaskę „oświecenia sumienia”. Ten moment nazwano „wielkim ostrzeżeniem”. Wielkie ostrzeżenie to film, który wszędzie, gdzie się pojawia, wywołuje duchowe „trzęsienie ziemi”. Czy podobnie będzie również w Polsce? Niezależnie od tego to obowiązkowa propozycja dla wszystkich, którzy szukają refleksji, inspiracji i duchowego impulsu. To film, który może otworzyć oczy i serce na prawdę o nas samych.

Reżyser: Juan Carlos Salas Tamez

Produkcja: Meksyk 2024

Obsada: Sebastian Kahuna, Cal Butler, Mar Carrera

Czas: 98 min

