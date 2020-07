Od 10 do 23 lipca Kino Światowid zaprasza na horror "Więzień zero".

Wyspa St. Leonard położona na Północnym Atlantyku to nie tylko więzienie dla największych zwyrodnialców z całego świata. To również miejsce, w którym przeprowadzane są najbardziej radykalne eksperymenty na ludziach. Gdy jeden eksperyment się nie powiedzie, cała wyspa stanie się przerażającym labiryntem bez wyjścia dla zdesperowanych ocalałych.



Reżyseria: Russell Owen

Obsada: Meg Alexandra, Gabz Barker, Kate Bell

Produkcja: Wielka Brytania 2019

Czas: 106 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.