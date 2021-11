"Wilk, Lew i Ja" w Kinie "Światowid"

Kino Światowid zaprasza na pełną ciepła i wzruszeń opowieść o wielkiej przyjaźni między człowiekiem, a zwierzęciem. Nowy film twórców międzynarodowego hitu „MIA I BIAŁY LEW”, który podbił serca blisko pół miliona polskich widzów! Premierowe seanse filmu Wilk, Lew i Ja od 19 listopada do 2 grudnia.

Alma postanawia wrócić do krainy swojego dzieciństwa – jest to otoczony pięknym lasem stary dom położony na malowniczej wyspie pośrodku jeziora w dzikich ostępach Kanady. Kiedy była mała, wychowywała się tu ze swoim dziadkiem, który uczył ją o przyrodzie i życiu w zgodzie z naturą. Wkrótce dziewczyna natrafia na dwójkę niezwykłych nieznajomych – małego wilczka i urocze lwiątko. Pierwszy ze zwierzaków to szczeniak zaprzyjaźnionej z dziadkiem Almy wilczycy, a drugi to cudem uratowane z katastrofy lotniczej zwierzątko przeznaczone na cyrkową arenę. Stworzenia stają się nierozłączne i zachowują jak rodzeństwo. Alma zabiera je do domu i zostaje ich opiekunką, patrząc jak z każdym dniem się oswajają i coraz lepiej sobie radzą z otaczającym światem. Okazuje się jednak, że zwierzaki są poszukiwane i na trop Almy wpadają leśni strażnicy. Czy dziewczyna będzie mogła liczyć na pomoc swoich najbliższych? Czu uda się ocalić niezwykłą przyjaźń i nie dopuścić do rozłąki troskliwej opiekunki i jej podopiecznych? To początek największej przygody ich życia!

Reżyser: Gilles de Maistre

Produkcja: Francja

Obsada: Molly Kunz, Graham Greene, Mylène Dinh-Robic, Charlie Carrick, Rhys Slack, Rebecca Croll, Derek Johns, Victor Cornfoot, Eric Clark

Czas: 100 min

