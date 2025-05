 Wrócicie do siebie w Kinie Światowid

Nagrodzone w Cannes, niezwykle inteligentne kino o związkach i przewrotny hołd oddany klasycznym hollywoodzkim komediom romantycznym. „Wrócicie do siebie” od 23 maja w Kinie Światowid.

Bohaterami świetnie napisanego filmu Jonása Trueby są Ale i Alex – para z czternastoletnim stażem, która chce zorganizować imprezę celebrującą koniec ich związku, bo według nich lepiej jest świętować rozstania zwiastujące nowe początki niż banalne śluby, które i tak prędzej czy później przyniosą koniec… Dzięki niezwykłej ekranowej chemii Itsaso Arany i Vito Sanza dostajemy czuły portret portret ludzi wciąż w sobie zakochanych, ale z każdym dniem oddalających się od siebie. Czy rzeczywiście rozstanie to najlepszy pomysł?

Reżyser: Jonás Trueba

Produkcja: Hiszpania 2024

Obsada: Vito Sanz, Itsaso Arana, Fernando Trueba, Andrés Gertrúdix, Francesco Carril, Ana Risueño

Czas: 114 min

