Od 19 czerwca do 2 lipca Kino Światowid zaprasza na film „Wszyscy na scenę!”. To dokumentalna opowieść o pięciorgu dzieciakach, które postanowiły spełnić swoje marzenia.

Reżyserka towarzyszy swoim bohaterom podczas prób do występu na największej scenie teatralnej świata.

11-letni Nick, 9-letnia Luna, 16-letni Alex, 8-letnia Maja oraz gwiazda YouTube - Oskar, pokonują

swoje ograniczenia, zyskują pewność siebie i okrywają coraz to nowe zdolności.

"Wszyscy na scenę!" to historia dorastania opowiedziana w zabawny i wnikliwy sposób.

Reżyseria: Alice Agneskirchner

Produkcja: Niemcy

Czas trwania: 90 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.