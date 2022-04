Wtorkowe Kino Dla Dorosłych

Kino Światowid zaprasza na kolejną odsłonę Wtorkowego Kina Dla Dorosłych. Tym razem wszyscy fani polskiego kina obejrzą poruszający film "Marzec "68. Projekcja 5 kwietnia o 12:00.

„Marzec ’68” to historia miłosna dwójki młodych osób. Hania i Janek to studenci, którzy razem z całą grupą uczniów protestują przeciwko relegowaniu ich kolegów z uczelni, a także w obronie „Dziadów” Kazimierza Dejmka. Rodziny młodych znajdują się jednak po dwóch stronach marcowego konfliktu, jednak uczucie jakim darzy się para jest silniejsze niż jakakolwiek barykada. Film w reżyserii Krzysztofa Langa to polska produkcja, w której główne role zagrali m.in. Vanessa Aleksander (Hania Bielska), Ignacy Liss (Janek Wolicki), Ireneusz Czop (Roman Wolicki) czy też Mariusz Bonaszewski (Jerzy Bielski).

Reżyseria: Krzysztof Lang

Produkcja: Polska

Obsada: Vanessa Aleksander, Ignacy Liss, Ireneusz Czop, Mariusz Bonaszewski

