Kino Światowid zaprasza na kolejne filmowe spotkanie w ramach cyklu Wtorkowe Kino Dla Dorosłych. Tym razem na fanów polskiego kina czeka komediodramat "Fucking Bornholm". Projekcja 17 maja o 12:00.

Film w reżyserii Anny Kazejak to historia wyjazdu grupy przyjaciół na malowniczą duńską wyspę Bornholm. Z pozoru są to szczęśliwe pary, których związki wydają się kwitnąć. W rzeczywistości okazuje się, że w obu związkach panuje poważny kryzys. Maja ma dość męża, który nie liczy się z nią i skupia jedynie na sobie. Relacje drugiej pary również są dalekie ideałowi. Dawid – rozwodnik oraz Nina – studentka psychologii. Poznali się na Tinderze, jednak różnica wieku pogłębia trudności w odnalezieniu wspólnego języka. Napięcia, które powstają między „zakochanymi” zmuszają ich do dokonania wielu radykalnych zmian.

Reżyseria: Anna Kazejak

Produkcja: Polska

Obsada: Agnieszka Grochowska, Maciej Stuhr, Jaśmina Polak, Grzegorz Damięcki, Magnus Krepper.

Czas: 99 min

Bilety na film można nabyć:

online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl