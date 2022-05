„Yakari i wielka podróż” w Kinie „Światowid”

Kino Światowid zaprasza na opowieść o niezwykłym chłopcu, którego odwaga zaprowadzi w sam środek niezwykłych zdolności. Mały Yakari z plemienia Siuksów wyrusza w nieznane, by podążać tropem dzikiego mustanga. Czy jego wspaniały dar – rozmawianie ze zwierzętami – pomoże mu w wielkiej podróży i powrocie do domu? „Yakari i wielka podróż”, laureat nagrody publiczności na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym Kino Dzieci, to adaptacja popularnej od pokoleń serii komiksów. Emocjonująca, piękna i symboliczna opowieść o pogoni za przygodą oraz przekraczaniu granic. Gramy od 20 maja do 2 czerwca.

Siuksowie, plemię małego Yakariego, muszą uciekać przed nadciągającym tornadem. Chłopiec postanawia wykorzystać ostatnią szansę, aby odnaleźć niedoścignionego mustanga, Małego Pioruna. Podczas wędrówki na drodze Yakariego staje Wielki Orzeł. Obdarowuje go niesamowitą zdolnością, która pozwala mu rozmawiać ze zwierzętami. Chłopiec, zdany wyłącznie na siebie, musi przeprawić się przez rwącą rzekę, przejść wielkie równiny i pokonać strzeliste góry, aby ostatecznie zmierzyć się ze złowieszczym żywiołem. Czy uda mu się odnaleźć wspaniałego konia i wrócić do swoich bliskich? Daleka, pełna zasadzek trasa okaże się drogą ku niezwykle wymagającej próbie oraz prawdziwej przyjaźni! Reżyseria: Xavier Giacometti, Toby Genkel Produkcja: Francja, Niemcy, Belgia Czas: 83 min Bilety na film można nabyć: online

w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00 Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl

