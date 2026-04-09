 Zabawa w pochowanego 2 w Kinie Światowid

Kontynuacja hitowej czarnej komedii twórców “Krzyku” – “Zabawa w pochowanego 2” od 10 kwietnia w Kinie Światowid

Chwilę po tym, jak Grace przetrwała atak rodziny Le Domas, kobieta odkrywa, że weszła na kolejny poziom koszmarnej gry. Tym razem dołącza do niej jej siostra Faith. Grace ma jedną szansę na przetrwanie: utrzymać siostrę przy życiu i zdobyć miejsce w radzie, która kontroluje świat. Cztery rywalizujące ze sobą rodziny polują na nią w walce o tron - ktokolwiek wygra, będzie rządzić wszystkim.

Reżyser: Matt Bettinelli-Olpin, Tyler Gillett

Produkcja: USA 2026

Obsada: Samara Weaving, Shawn Hatosy, Kathryn Newton

Czas: 104 min

