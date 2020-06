Kino Światowid zaprasza na film fantasy "Zabijam Gigantów". W repertuarze od 26 czerwca do 9 lipca.

Barbara Thorson ma 11 lat i mieszka z siostrą i bratem w domu nad brzegiem morza. Tylko ona może uratować swoje miasto przed olbrzymami. Regularnie nosi ze sobą swój nordycki młot wojenny, nawet do szkoły. Wszystko wskazuje na to, że olbrzymy nadchodzą. Oczywiście ani dorośli, ani koledzy z klasy nie dają temu wiary. Sytuacja się zmienia, gdy do szkoły przychodzi nowa dziewczyna, Sophia. Jeśli olbrzymy nie istnieją, Barbara będzie mogła stracić sprzymierzeńca i pierwszą przyjaciółkę.

Reżyseria: Anders Walter

Obsada: Madison Wolfe, Imogen Poots, Sydney Wade, Zoe Saldana

Produkcja: Belgia, Chiny, USA, Wielka Brytania

Czas: 110 min.

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.