Kino Światowid zaprasza na pokaz kultowego filmu Marka Piestraka z autorską narracją w wykonaniu Doroty Masłowskiej. Wydarzenie odbędzie się 31 października o godzinie 20 w ramach Zaduszek w kinie.

Masłowska i Piestrak mają coś wspólnego - przecierają szlaki, wywołują kontrowersje.

Pisarka pokazała, że granice w językowych zabawach zawsze można przesuwać. Udowodniła też, że awangardowy, ambitny rap idealnie mieści się na kartach literatury. Piestrak udowodnił, że w Polsce można tworzyć kino gatunkowe (i to takie, które niesie przekaz, a nie jest tylko pustą formą). Twórczość autorki i autora, to dowód na to, że nie ma wymówek, zawsze można znaleźć kreatywne rozwiązania.

Widzowie Kina Światowid przeniosą się za ich sprawą w malownicze plenery zaboru austriackiego. Spotkają Kacpra Wosińskiego, który zmierzy się tajemniczymi okolicznościami śmierci żony. Towarzyszyć im będzie Dorota dopowiadająca, zasiewająca wątpliwości, snująca równoległą historię.

Bilet: 20 zł dostępny w kasie kina lub na stronie: www.kino.swiatowid.elblag.pl