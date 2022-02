Zajmij najlepsze miejsce na marcowej premierze „Batmana” w Multikinie!

11 lutego Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na „Batmana” z Robertem Pattinsonem w podwójnej roli mściciela z Gotham i jego alter ego, miliardera-samotnika Bruce’a Wayne’a. Film wejdzie na ekrany 4 marca br. Bilety są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

„Batman” to nie tylko wezwanie… To ostrzeżenie. Warner Bros. Pictures przedstawia film Matta Reevesa Batman, z Robertem Pattinsonem w tytułowej roli. Oprócz Pattinsona w rolach bohaterów i złoczyńców z Gotham występują Zoë Kravitz jako Selina Kyle, Paul Dano jako Edward Nashton, Jeffrey Wright jako James Gordon i John Turturro jako Carmine Falcone. Widzowie zobaczą Batmana i Jamesa Gordona stawiających czoła nieobliczalnemu Człowiekowi-Zagadce w skorumpowanym Gotham City.

Reeves wyreżyserował film na podstawie scenariusza, który napisał wspólnie z Peterem Craigiem, a do stworzenia którego posłużyli się postaciami stworzonymi przez DC. W ekipie reżysera znaleźli się m.in. nominowany do Oscara operator Greig Fraser (Diuna, Lion. Droga do domu) i nagrodzona Oscarem projektantka kostiumów Jacqueline Durran (1917, Małe kobietki, Anna Karenina). Muzykę skomponował laureat Oscara Michael Giacchino (najnowszy Spider-Man, filmy z serii Jurassic World i Gwiezdne wojny, Odlot).

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe seanse można nabyć online oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.

Seanse filmu „Batman” są wyłączone z rezerwacji.