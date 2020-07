Od 10 do 23 lipca Kino Światowid zaprasza na film "Zaklinaczka". To opowieść pełna niesamowitych bohaterów i zdarzeń.

12-letnia Klara była podobna do każdej innej dziewczynki w jej wieku. Aż pewnego razu podrapał ją tajemniczy, czarny kot. Klara wkrótce odkryje, że może się z kotem komunikować i że należy do rodziny Dzikich Czarownic, które mają nadnaturalną więź z naturą i zwierzętami. Wraz ze swą mentorką ciotką Isą i jej przyjaciółmi, Clara będzie musiała stawić czoła swemu przeznaczeniu. Wyruszy w niebezpieczną podróż, aby uratować siebie i Dziki świat.



Reżyseria: Kaspar Munk

Obsada: Gerda Lie Kaas, Sonja Richter, Signe Egholm Olsen, Vera Mi Fernandez Bachmann, Albert Werner Rønhard

Produkcja: Dania 2020

Czas: 90 min

Bilety na film można nabyć:

- online

- w kasie Centrum Spotkań Europejskich "Światowid". Kasa jest czynna od poniedziałku do piątku od godz. 14.30 do 20.30 (lub 15 minut przed pierwszym seansem). W soboty i niedziele od godz. 11:30 do 20:30

- w biletomacie znajdującym się w holu CSE "Światowid" (płatność kartą) w godz. 8:00-21:00

Więcej informacji pod numerem: 55 611 20 56/76 lub mailowo pod adresem: kino@swiatowid.elblag.pl.