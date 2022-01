Zaplanuj Walentynki w Multikinie

Multikino rozpoczęło przedsprzedaż biletów na walentynkowe seanse pięciu produkcji: „Miłość, seks i pandemia”, „Miłość jest blisko”, „Krime story. Love story”, „Śmierć na Nilu” oraz „Wyjdź za mnie”. Już dziś kup bilet na 14 lutego i zajmij najlepsze miejsce na sali kinowej. Bilety są dostępne w kasach kin sieci Multikino, na stronie oraz w aplikacji mobilnej.

W tym roku zakochani mogę wybierać w bardzo ciekawym i zróżnicowanym repertuarze! 14 lutego podczas Walentynek będzie można zobaczyć na wielkim ekranie między innymi produkcję Patryka Vegi - autora bezkompromisowych hitów. W filmie „Miłość, seks i pandemia” trzy spragnione wrażeń i męskiego towarzystwa przyjaciółki wychodzą w miasto, aby zabawić się w najkrótszą noc w roku. Kaja (Anna Mucha) jest pewną siebie i ambitną dziennikarką, która swoich kochanków już dawno przestała liczyć. Teraz na jej celowniku pojawia się niejaki Johnny – mistrz uwodzenia kobiet. Kaja widzi w nim nie tylko nową zdobycz, ale i szansę na przebojowy artykuł, na potrzeby którego postanawia pójść z Johnnym do łóżka. Olga (Zofia Zborowska-Wrona) to silna prokurator i zadeklarowana feministka. Jej poglądy i życie rodzinne zostaną wystawione na próbę, kiedy znajdzie się pod niemal narkotycznym wpływem mężczyzny z egzotycznego wschodu. Nora (Małgorzata Rozenek-Majdan) odnosi sukcesy zawodowo, zajmując się fotografią, ale jej życie uczuciowe pozostaje w rozsypce. Wszystko zmieni się, gdy przed obiektywem aparatu stanie młodszy od niej model. Wkrótce za sprawą pandemii życie trzech przyjaciółek oraz Bartka (Sebastian Dela) – kuzyna Kai, prawiczka, który postanawia podbić świat nocnych klubów jako striptizer – zostanie dosłownie wywrócone do góry nogami. A każde z nich odkryje, że miłość w czasach lockdownu ma znacznie więcej niż 50 twarzy.

Ponadto już teraz widzowie mogą kupić bilety na seanse na 14 lutego na komedię romantyczną „Miłość jest blisko” z Olgą Bołądź, Weroniką Książkiewicz i Wojciechem Solarzem w rolach głównych. W filmie Natalia i Adam znają się od dziecka. Nigdy nie byli parą, ale od zawsze byli razem. Są sąsiadami, korzystają wspólnie z pomieszczeń w swoich mieszkaniach, a ich sypialnie dzieli tylko cienka ściana. Natalia pragnie mężczyzny, najlepiej opiekuńczego domatora, który byłby oparciem dla niej i jej syna. Adam po rozwodzie szuka silnych emocji i najchętniej wybrałby się do Amazonii. Pewnego dnia marzenia Natalii i Adama się spełniają. Na jego drodze los stawia piękną Marikę, podróżniczkę i pisarkę, która zaprasza go do swojego świata. Tymczasem w Natalii zakochuje się Bruno, bogaty dentysta, który chce spełniać jej wszystkie marzenia. Przypadkowe znajomości zapowiadają się obiecująco...

Kolejna propozycja to muzyczna komedia romantyczna z Jennifer Lopez i Owenem Wilsonem w rolach głównych, czyli „Wyjdź za mnie”. Widzowie zobaczą na wielkim ekranie parę supergwiazd Kat i Bastiana, którzy mają się pobrać na oczach milionów widzów. Jednak Kat przed samą ceremonią dowiaduje się, że została zdradzona, postanawia więc poślubić mężczyznę z widowni.

„Krime Story. Love story" to komedia gangsterska Global Studio – twórców filmu „Proceder". Historia inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, opisana w książce rapera Marcina „Kali" Gutkowskiego, jest jak współczesna ekranizacja „Romea i Julii". Zaś w filmie „Śmierć na Nilu” w czasie wakacji spędzanych nad Nilem Hercules Poirot będzie musiał rozwiązać sprawę morderstwa młodej milionerki. W rolach głównych występują: Kenneth Branagh, Gal Gadot, Armie Hammer i Annette Bening.

Multikino uruchomiło przedsprzedaż biletów na pokazy filmów na Walentynki 14 lutego br. Seanse produkcji „Miłość, seks i pandemia”, „Miłość jest blisko”, „Krime story. Love story”, „Śmierć na Nilu” oraz „Wyjdź za mnie” są wyłączone z rezerwacji.

Bilety w najkorzystniejszej cenie na premierowe seanse można nabyć online oraz przez aplikację mobilną. Od poniedziałku do niedzieli bilety mają tę samą, stałą cenę uzależnioną od lokalizacji fotela na sali kinowej. Pula miejsc w strefie promo, z najlepszą ceną, jest ograniczona.