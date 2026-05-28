Zawodowcy w Kinie Światowid

Pędzący przez kilka kontynentów filmowy rollercoaster, czyli rozrywka na najwyższym poziomie. „Zawodowcy” od 29 maja w Kinie Światowid.

Eve, działająca w szarej strefie specjalistka od załatwiania ekstremalnie trudnych spraw dla wyjątkowo bogatych klientów otrzymuje zlecenie od grupy nowojorskich inwestorów. Ma odzyskać dług od mieszkającego na prywatnej wyspie, dysponującego własną armią miliardera o szemranej reputacji. Gdy zawodzą cywilizowane metody negocjacji i staje się jasne, że dłużnik nie ma najmniejszego zamiaru regulować należności, do gry wchodzi ekipa do zadań specjalnych. To grupa byłych żołnierzy, z którymi Eve pracuje do lat. Wspólnie opracowują i wcielają w życie misterny plan wtargnięcia na wyspę, „załatwienia sprawy” i ucieczki. Brzmi prosto, ale ludzie miliardera są przygotowani na takie ewentualności, a okazywanie litości nie należy do zakresu ich obowiązków.

Reżyser: Guy Ritchie

Produkcja: USA 2025

Obsada: Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez, Rosamund Pike, Carlos Bardem

Czas: 98 min

