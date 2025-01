Oparta na światowym bestsellerze książkowym, pełna fantastycznej akcji opowieść o sekretnej szkole przeznaczonej dla wybrańców, którzy potrafią przeistaczać się w inne stworzenia. „Zmiennokształtni” od 31 stycznia w Kinie Światowid.

Na pierwszy rzut oka Carag wygląda jak zwykły nastolatek, jednak kryje on niesamowity sekret: należy do zmiennokształtnych istot i potrafi przemienić się w dziką pumę. Chłopak, tak jak wszyscy mu podobni, musi ukrywać swoją prawdziwą naturę i zmuszony jest żyć pośród zwykłych ludzi. Pewnego dnia dowiaduje się o tajnej szkole Clearwater High, gdzie tacy jak on uczą się doskonalenia swoich wyjątkowych umiejętności. Jego mentorem staje się tajemniczy milioner Andrew Milling, który szybko dostrzega niezwykły potencjał Caraga. Wraz z nowymi przyjaciółmi, Brandonem (niezdarnym zmiennokształtnym żubrem) i Holly (zabawną zmiennokształtną wiewiórką), nastolatek zaczyna kontrolować swoje moce i po raz pierwszy czuje przynależność do wspólnoty. Wkrótce przyszłość zmiennokształtnych stanie się niepewna i pełna niebezpieczeństw. Carag i jego przyjaciele będą musieli odróżnić sojuszników od wrogów, aby ocalić swój wyjątkowy świat i ochronić niewinnych ludzi.

Reżyser: Damian John Harper

Produkcja: Austria, Niemcy 2024

Obsada: Emile Chérif, Oliver Masucci, Lilli Falk, Martina Gedeck, Hannah Herzsprung

Czas: 103 min

