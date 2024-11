Czas na quiz. Jak dobrze znasz ZUS?

Jak co tydzień zapraszamy na quiz, tym razem z nagrodami ufundowanymi przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak dobrze znasz ZUS?

Sobota na portElu oznacza quiz, a tym razem jest to quiz połączony z konkursem. Jak wziąć udział? Wystarczy rozwiązać quiz i na Facebooku udostępnić swój wynik (wkleić link ze strony z wynikiem quizu na swój profil) z oznaczeniem @portEl.pl Później wystarczy zrobić zrzut ekranu posta z odpowiedzią i wynikiem quizu oraz wysłać nam go na konkurs@portel.pl w mailu z tytułem ZUS i odpowiedzią na pytanie Co byś robił(a) na swojej wymarzonej emeryturze? W mailu należy podać swoje imię, nazwisko i ewentualnie nazwę profilu na FB, jeśli są inne niż nazwisko i imię.

Odpowiedzi należy przesłać do środy, 6 listopada do godz. 15. W czwartek, 7 listopada, opublikujemy wyniki konkursu na naszej stronie. Nie ma znaczenia wynik uzyskany quizie, tylko jak najciekawsza odpowiedź na nasze pytanie.

Pięć osób, których odpowiedzi uznamy za najbardziej interesujące, otrzyma od nas zestawy nagród od ZUS, wśród których są m. in. słuchawki, bidony, akcesoria elektroniczne, eleganckie notatniki etc. Zapraszamy do zabawy!

Przejdź do rozwiązania quizu. Szczegółowy regulamin konkursu, m. in. informacja o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, jest poniżej.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl.

--- quiz konkursowy ---