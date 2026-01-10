Elbląg w rolce. Sprawdź kto wygrał świąteczną edycję konkursu

Wiemy już kto wygrał świąteczną edycję konkursu "Elbląg w rolce". Najwięcej lajków, bo aż 351 uzyskała rolka użytkownika@ s._ klaudia._ i to do niej trafi nagroda w wysokości 500 zł.

Gratulujemy i dziękujemy wszystkim, którzy brali udział w naszym konkursie. Wszystkie rolki znajdziecie w naszym dziale "Elbląg w rolce". Zachęcamy do udziału w bieżącej edycji konkursu. Tym razem możecie wygrać 300 zł w bonach do serwisu NaWynos!

Elbląg w rolce to dział, który – tak jak cała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl – pokazuje nasze miasto, informuje o tym, o się w nim dzieje, ale tym razem w formie krótkich nagrań wideo. Chcemy, by nie tylko przedstawiał ważne, bliskie mieszkańcom tematy, ale także dawał możliwość pokazania Elbląga w nieco lżejszej odsłonie, z przymrużeniem oka. Co ważne – obok publikowania materiałów nagrywanych przez nas, chcemy zaprosić do wrzucania rolek naszych Czytelników. Pokażcie, jak wygląda Elbląg Waszymi oczami!

Jak to wszystko działa? Wszystkie informacje na temat konkursu znajdziecie w tym jednym linku.

W sprawie odbioru nagrody prosimy o mailowy kontakt z portel.pl na adres: redakcja@portel.pl.