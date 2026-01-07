UWAGA!

Wraca konkurs Elbląg w rolce. Pokaż miasto po swojemu!

 Elbląg, Graf. Andrzej Kraśkiewicz
Ponownie zapraszamy do dodawania Waszych filmów, pokazujących życie miasta i do wzięcia udziału w naszym „rolkowym” konkursie. Tym razem możecie wygrać 300 zł w bonach do serwisu NaWynos!

Elbląg w rolce to dział, który – tak jak cała Elbląska Gazeta Internetowa portEl.pl – pokazuje nasze miasto, informuje o tym, o się w nim dzieje, ale tym razem w formie krótkich nagrań wideo. Chcemy, by nie tylko przedstawiał ważne, bliskie mieszkańcom tematy, ale także dawał możliwość pokazania Elbląga w nieco lżejszej odsłonie, z przymrużeniem oka. Co ważne – obok publikowania materiałów nagrywanych przez nas, chcemy zaprosić do wrzucania rolek naszych Czytelników. Pokażcie, jak wygląda Elbląg Waszymi oczami!

Elbląg w rolce to nie tylko nowy dział, ale – wzorem Fotki Miesiąca – także konkurs! W tej edycji tematyka jest dowolna – pokaż Elbląg po swojemu, tak, jak go widzisz, całościowo, szczegółowo, ale co najważniejsze – ciekawie! Ten film nie może przekraczać – jak zresztą wszystkie rolki na portElu - 90 sekund. Pamiętaj o obowiązkowych hashtagach – pełny regulamin poniżej.

Jak to wszystko działa? Wystarczy wejść na mobi.portel.pl w zakładkę Elbląg w rolce, a potem wrzucić swój film z opisem i podpisem autora. Warunkiem udziału jest między innymi obserwowanie portElu na Instagramie. Rolki przyjmowane będą do 31 stycznia 2026 roku. Wygra ta rolka, która będzie miała najwięcej „lajków” do 5 lutego do godz. 12.00. Żeby wziąć udział w konkursie, należy mieć ukończone 13 lat. Rolki muszą mieć charakter autorski, kreatywny i zgodny z zasadami współżycia społecznego.

Wrzucaj, komentuj, lajkuj, oglądaj rolki w dziale Elbląg w rolce! Mamy nadzieję, że również w ten sposób będziemy razem poznawać i pokazywać Elbląg innym!

 

***

Zasady udziału w konkursie

1. Aby rolka brała udział w konkursie, musi:

a) zostać opublikowana na portalu portEl.pl w danej edycji konkursu,

b) dotyczyć Elbląga lub regionu,

c) być krótkim materiałem wideo w formacie rolki,

d) zawierać w opisie obowiązkowe hashtagi: #ElblagWRolce oraz #Styczen

e) zawierać w opisie nazwę (oznaczenie) konta autora rolki w serwisie Instagram,

f) autor rolki musi zaobserwować oficjalny profil portEl.pl w serwisie Instagram. Brak któregokolwiek z powyższych warunków, w tym brak wymaganych hashtagów, oznaczenia konta autora lub obserwowania profilu portEl.pl, skutkuje niezakwalifikowaniem rolki do konkursu.

2. Brak któregokolwiek z wymaganych hashtagów skutkuje niezakwalifikowaniem rolki do konkursu.

3. Jeden uczestnik może zgłosić dowolną liczbę rolek w danej edycji konkursu.

4. Każda rolka może brać udział w konkursie tylko jeden raz.

5. Rolka zgłaszana do konkursu musi tematycznie nawiązywać do motywu przewodniej edycji konkursu.

6. Rolki niespełniające warunku zgodności z motywem przewodnim nie zostaną zakwalifikowane do konkursu, bez konieczności podawania uzasadnienia.

 

Pełny regulamin świątecznej edycji konkursu jest dostępny tutaj.

Masz pytania? prześli je na adres reklama@portEl.pl

red.

