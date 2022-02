Kasia i pączki. Historia prawdziwa

Pączek nigdy mnie nie zawiódł. Ładnie pachnie, jest nadziany i słodki. Spotkanie z nim to zawsze przyjemność. Jeśli myślisz podobnie, przybij piątkę z naszą Kasią, która na okrągło mówi o pączkach. Już w czwartek będzie w niebie, a już dzisiaj bramę do pączkowego raju uchyliła jej Ciastkarnia „U Wołka”. Zobacz, co tam się działo i wygraj swój słodki prezent.

W pączkowym raju Kasi przygotowania do czwartkowego święta trwają w najlepsze. Słodkości z pewnością starczy dla każdego. W tym roku w Tłusty Czwartek z ciastkarni "U Wołka" pójdzie w świat aż 20 tys. pączków, których bogate wnętrza wypełni nadzienie różane i wieloowocowe. Palce lizać! Zamówienia można składać pod numerem telefonu 55 234-30-52. Dla naszych Czytelników mamy 10 słodkich paczuszek, oczywiście przygotowanych przez ciastkarnię „U Wołka” z małą pomocą Kasi. Aby wziąć udział w konkursie napisz, za co kochasz pączki i ile planujesz ich zjeść w tym roku na adres: konkurs@portel.pl, w tytule maila wpisując "pączek". Autorzy najciekawszych odpowiedzi wygrają od nas słodką paczuszkę. Na wiadomości czekamy do środy (22 lutego), do godziny 12. UWAGA! W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel. *** 1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego. 2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie 3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu. 4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane. 5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

