 Lombard zagra w Beczce. Wygraj bilety!

Formacji Lombard nie trzeba chyba nikomu przedstawiać, a już 3 grudnia o 19 zagra ona w elbląskiej Beczce! Mamy dla Was trzy podwójne zaproszenia na ten koncert.

"Tego jeszcze nie było! Trzeci koncert w miesiącu! Zespół Lombard w Beczce! Autorzy takiego hitu jak "Przeżyj to sam", który zna i śpiewa każdy z nas. Wyobrażacie to sobie? Bo my nadal jesteśmy w szoku! Zapraszamy serdecznie!" - informuje pub Beczka w swoich mediach społecznościowych.

Dla naszych Czytelników mamy trzy podwójne zaproszenia na ten koncert. Wystarczy odpowiedzieć na pytanie: Jakie jest Twoje najlepsze wspomnienie związane z muzyką Lombardu i dlaczego? Nagrodzimy 3 autorów najciekawszych odpowiedzi.

Na odpowiedzi czekamy do wtorku, 3 grudnia do godz. 14 pod mailem: konkurs@portel.pl. W tytule maila prosimy o wpisanie hasła: Lombard, a w treści maila poza odpowiedzią o podanie swojego imienia, nazwiska, nr telefonu (ułatwi kontakt) oraz zgody o przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl