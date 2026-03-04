  Mitologia, jakiej jeszcze nie było. Mamy bilety na ten musical dla Czytelników!

„OMG! O Mitach greckich” – to tytuł musicalu, który będzie można obejrzeć 31 marca w Teatrze im. A. Sewruka. Organizator – Stowarzyszenie Elbląska Sceny Kultury – przygotowała tego dnia aż trzy spektakle. Mamy dla naszych Czytelników dwa dwuosobowe zaproszenia do wygrania w konkursie. Zobacz zdjęcia.

„OMG! O Mitach Greckich” to nowoczesny musical, który w świeży i odważny sposób reinterpretuję najsłynniejsze mity antyczne, pokazując ich ponadczasowość i aktualność we współczesnym świecie. Twórcy dzielą spektakl na dwa kontrastujące akty, inspirowane antyczną zasadą decorum – komedię i tragedię – tworząc dwa zupełnie różne spojrzenia na te same historie.

W pierwszej części mitologiczni bohaterowie mierzą się z absurdami współczesności. Dedal walczy z biurokracją, Minotaur narzeka na warunki życia, Orfeusz próbuje zrobić karierę w zaświatach, a wojna trojańska trwa tak długo, że jej uczestnicy zapominają, o co właściwie się toczy. Dynamiczna akcja, nowoczesna muzyka i bezpośredni kontakt z widownią sprawiają, że akt ten jest lekki, zabawny i pełen energii.

Drugi akt ukazuje te same mity w dramatycznym, poruszającym świetle. Relacja Ikara z surowym ojcem, samotność Minotaura, doświadczenie wojny oraz historia Orfeusza, którego straty nie da się już obrócić w żart, budują emocjonalny kontrapunkt dla pierwszej części spektaklu. To moment skupienia, refleksji i ciszy na widowni.

„OMG! O Mitach Greckich” to widowisko, które łączy rozrywkę z refleksją i pozostaje z widzem na długo po zakończeniu spektaklu.

Elbląskie spektakle odbędą się 31 marca w Teatrze im. Aleksandra Sewruka o godz. 10, 13 i 18. Producentem musicalu jest Teatr Komedii Valldal, który w ubiegłym roku wystawiał z powodzeniem „Hejt School Musical”.

Na scenie zobaczymy 30 aktorów, w sumie 50 postaci, granych głównie przez młodzież. Spektakl przeznaczony jest dla szerokiego grona odbiorców – młodzieży i dorosłych. Widzowie będą mieli okazję odnaleźć siebie w postaciach przedstawionych na scenie. Dzięki uniwersalnemu przekazowi i dwutorowej formie trafia zarówno do miłośników teatru, jak i osób poszukujących wartościowego wydarzenia kulturalnego.

Bilety w cenie 80-110 zł do nabycia na stronie Stowarzyszenia Elbląska Scena Kultury.

UWAGA KONKURS!

Dla Czytelników portElu mamy dwa podwójne zaproszenia na musical „OMG! O Mitach greckich” (spektakl 31 marca o godz. 18). Aby je zdobyć odpowiedz na pytanie: Jaki jest twój ulubiony mit grecki i dlaczego? Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz „mity”, a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu). Dwie najciekawsze odpowiedzi odpowiedzi nagrodzimy biletami.

Na odpowiedzi czekamy do 16 marca do godz. 12, tego też dnia podamy zwycięzców na naszej stronie oraz szczegóły odbioru biletów.

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl