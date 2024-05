On wygrał zaproszenia na koncert Roberta Fursa

Galeria EL zaprasza na pierwszy koncert z cyklu NAWA AKUKU – Robert Furs – Electric Radiator. W naszym ostatnim konkursie podwójne zaproszenie na to wydarzenie wygrał Piotr Felczuk.

Aby wziąć udział w konkursie należało odpowiedzieć na pytanie: Dlaczego chciałbym pójść na koncert Roberta Fursa?

- Pójście na koncert Roberta Fursa to nie tylko wyjście na zwykłe wydarzenie muzyczne, to podróż przez emocje i doświadczenia, które zapadną w pamięć na zawsze. To nie tylko muzyka, to opowieści, które poruszają duszę i inspirują do głębszych refleksji. To chwila, kiedy świat wokół zatrzymuje się na moment, a ty jesteś w pełni obecny, żyjąc każdą nutą i każdym słowem. Robert Furs potrafi stworzyć atmosferę, która sprawia, że zapominasz o troskach i otwierasz się na magię chwili. Jego koncerty to nie tylko miejsce spotkania fanów muzyki, to miejsce, gdzie spotykają się ludzie z pasją i miłością do sztuki. Chciałbym pójść na koncert Roberta Fursa, aby doświadczyć tego niezwykłego momentu, który zainspiruje mnie i doda energii do mojego życia - napisał Piotr Felczuk.

Gratulujemy i życzymy wspaniałych doznań.