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Ona wygrała książkę „Podróż do Ameryki śladami bł. Fultona J. Sheena”

 Elbląg, Ona wygrała książkę „Podróż do Ameryki śladami bł. Fultona J. Sheena”

"Podróż do Ameryki śladami bł. Fultona J. Sheena" - taki tytuł nosi książka ks. Marka Piedziewicza, proboszcza parafii w Zwierznie, rzecznika diecezji elbląskiej, ale również popularyzatora nauczania tego amerykańskiego biskupa. Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać tę publikację.

Rozmowę o książce z jej autorem, ks. Markiem Piedziewiczem, można znaleźć tutaj. W naszym konkursie można ją wygrać. Jak? Nagrodzimy najciekawszą odpowiedź na pytanie: Jakie miejsce w USA najbardziej chciałbyś/chciałabyś zwiedzić i dlaczego?

Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Sheen". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu. Czekamy na odpowiedzi do 7 września 2026 włącznie. Zwycięzcę ogłosimy 8 września 2026.

 

Aktualizacja: Laureatką konkursu została Katarzyna Zarzeczna. Gratulujemy! Po odbiór książki zapraszamy do redakcji, ul. 1 Maja 1c, od środy 9 września w godz. 9-15.30.

 

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

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