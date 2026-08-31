Ona wygrała książkę „Podróż do Ameryki śladami bł. Fultona J. Sheena”

"Podróż do Ameryki śladami bł. Fultona J. Sheena" - taki tytuł nosi książka ks. Marka Piedziewicza, proboszcza parafii w Zwierznie, rzecznika diecezji elbląskiej, ale również popularyzatora nauczania tego amerykańskiego biskupa. Zapraszamy do konkursu, w którym można wygrać tę publikację.

Rozmowę o książce z jej autorem, ks. Markiem Piedziewiczem, można znaleźć tutaj. W naszym konkursie można ją wygrać. Jak? Nagrodzimy najciekawszą odpowiedź na pytanie: Jakie miejsce w USA najbardziej chciałbyś/chciałabyś zwiedzić i dlaczego?

Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Sheen". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu" oraz o podanie numeru telefonu w celu ułatwienia kontaktu. Czekamy na odpowiedzi do 7 września 2026 włącznie. Zwycięzcę ogłosimy 8 września 2026.

Aktualizacja: Laureatką konkursu została Katarzyna Zarzeczna. Gratulujemy! Po odbiór książki zapraszamy do redakcji, ul. 1 Maja 1c, od środy 9 września w godz. 9-15.30.

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