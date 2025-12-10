One wygrały album o Krynicy Morskiej

Nakładem Wydawnictwa Uran ukazał się album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”. Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze, które można wygrać w konkursie. Jak?

Prawie 200 stron poświęconych Krynicy Morskiej wydało Wydawnictwo Uran. Chodzi o album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach”. Krynica Morska to miasteczko szczególnie związane z Elblągiem. W wielkim skrócie powstało po to, aby bogatsi mieszkańcy naszego miasta mieli gdzie wypoczywać. Więcej o albumie przeczytasz tutaj.

Dla naszych czytelników mamy dwa egzemplarze tego niezwykle interesującego albumu. Trafią one do dwóch osób, które w najciekawszy sposób napiszą nam co może robić elbląski Piekarczyk z krynickim Dzikiem podczas pobytu w Krynicy Morskiej.

Ciekawe odpowiedzi wraz ze swoim imieniem i nazwiskiem prosimy przesyłać na adres konkurs@portel.pl w tytule wiadomości wpisując "Krynica Morska". Prosimy też dodanie w mailu oświadczenia "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Czekamy do 17 grudnia do godziny 18. Zwycięzców ogłosimy 18 grudnia.

One wygrały album

Album „Krynica Morska. Wioska rybacka i elbląski kurort na dawnych pocztówkach” wygrały: Barbara Folczyńska oraz Renata Jarmoszka. Albumy są do odbioru w redakcji portEl.pl. Serdecznie gratulujemy

***

1. W każdym konkursie bierze udział tylko jedno zgłoszenie wysłane z jednego adresu mailowego.

2. Wysłanie więcej niż jednego zgłoszenia wyklucza uczestnika z udziału w konkursie

3. Każde zgłoszenie powinno zawierać wskazany w konkursie tytuł wiadomości (hasło), odpowiedź (o ile jest wymagana) oraz dane osobowe uczestnika konkursu.

4. Zgłoszenia wypełnione niepoprawnie nie będą rozpatrywane.

5. W treści maila należy także zawrzeć następującą formułę: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby konkursu". Administratorem danych osobowych jest Biuro Usług Informatycznych Softel.

Przeczytaj cały regulamin konkursów portEl.pl