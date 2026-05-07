Oni wygrali bilety na finał Pucharu Polski od Belweder Caffe

Elbląg będzie gospodarzem turnieju Final Four Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. 9 i 10 maja o jedno z najważniejszych trofeów będą walczyć zawodniczki Energi Startu Elbląg, KGHM MKS Zagłębie Lubin, PGE MKS El-Volt Lublin i KRASOŃ MKS Piotrcovii Piotrków Trybunalski. Dla naszych Czytelników mieliśmy cztery bilety na to wydarzenie, które ufundował Belweder Caffe, specjalistyczny sklep i profesjonalny serwis ekspresów do kawy, oferujący również wysokiej jakości ziarna . Zobacz, kto je wygrał.

W Hali Sportowo-Widowiskowej przy al. Grunwaldzkiej kibice będą mogli dopingować wiele reprezentantek Polski szykujących się już do grudniowych Mistrzostw Europy Kobiet 2026 w naszym kraju oraz zawodniczek znajdujących się w stałym kręgu zainteresowań selekcjonera Arne Senstada. Wśród nich są m.in. Marcelina Polańska, Joanna Gadzina, Patrycja Noga, Natalia Pankowska czy Oliwia Domagalska z Piotrkowa Trybunalskiego, Aleksandra Rosiak, Paulina Wdowiak, Adrianna Górna i Daria Szynkaruk z Lublina, Karolina Kochaniak, Barbara Zima, Julia Pietras i Natalia Janas z Lubina oraz Paulina Kuźmińska czy Klaudia Grabińska z Elbląga. Więcej o wydarzeniu w linku.

Dla naszych Czytelników mieliśmy cztery bilety na te rozgrywki Pucharu Polski. Każdy bilet uprawnia do wejścia na dwa mecze półfinałowe (sobota) oraz mecz finałowy (niedziela). Bilety ufundował Belweder Caffe, specjalistyczny sklep i profesjonalny serwis ekspresów do kawy, oferujący również wysokiej jakości ziarna .

Aby je zdobyć napisz, wystarczyło napisać w odpowiedzi, za co najbardziej i dlaczego lubisz piłkę ręczną i wysłać ją na konkurs@portel.pl (dodając swój numer telefonu). Najfajniejsze odpowiedzi nagrodziliśmy biletami, a otrzymują je: Joanna Dujlan-Gocek i Mieszko Jurgielewicz, do których trafiły podwójne bilety, by mogli zabrać na mecze najbliższą im osobę. Gratulujemy!

