  Belweder Caffe: o kawie i ekspresach dowiesz się tu wszystkiego

- Nie sztuką jest kupić dobrą kawę, ale sztuką jest wiedzieć, jak ją właściwie zaparzyć i przygotować. Jak ustawić temperaturę i moc kawy w ekspresie, grubość mielenia i wiele innych czynników, które mają wpływ na smak – mówi Paweł Laskowski, współwłaściciel firmy Belweder Caffe, która zaprasza do swojej siedziby przy al. Tysiąclecia w Elblągu. Tu dowiesz się wszystkiego o kawie, ekspresach i rozwiążesz niejeden problem związany z ich użytkowaniem. Zobacz zdjęcia.

- Coraz więcej osób ma w domu ekspres do kawy. To nowa moda?

- Po pierwsze na rynku wzrosła konkurencyjność, co sprawiło, że ekspresy do kawy są coraz łatwiej dostępne i ceny nie są tak odstraszające. Po drugie, rośnie kultura picia kawy w naszym kraju. A po trzecie, kawa na mieście nie jest już tak tania, jak kiedyś, więc część osób pewnie sobie przeliczyła, że warto mieć ekspres w domu.

- Po czym poznać dobry ekspres? Nie mam na myśli jakiejś konkretnej marki, raczej pytam o to, na co zwrócić uwagę przy wyborze?

- Dobry ekspres musi mieć swoją cenę, bo to oznacza, że jest wyprodukowany na bardzo dobrych podzespołach. W marketach ceny zaczynają się od 1000 zł w górę i one oczywiście są dobrej jakości, ale częściej trafiają do naszego serwisu, bo są zrobione z takich, a nie innych komponentów. Jeśli komuś zależy faktycznie na trwałości i jakości, to te kilka tysięcy w urządzenie trzeba zainwestować.

- Jak powinniśmy dbać o ekspres, by jak najdłużej służył nam bezawaryjnie?

- Przede wszystkim dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi i się do niej stosować, o czym niestety większość osób zapomina. Należy też pilnować twardości wody, której używamy, na to zawsze klientów uczulamy. Jeśli jednostki zaparzające kawę w ekspresie są wyjmowane, to należy regularnie je wyciągać i czyścić. Należy też kupować kawę dobrej jakości, te z marketów są dosyć nisko oceniane, a także regularnie odkamieniać ekspres i go czyścić. Wtedy będzie nam służyć wiele lat.

(fot. Anna Dembińska)

Jedne ekspresy są bardziej wyczulone na miękką wodę, lepką i kleistą i w dłuższej perspektywie przestaną pracować, innym zbyt miękka woda nie przeszkadza. Jest wiele wytycznych, dlatego każdy producent zaleca użytkownikowi regularną konserwację, którą można przeprowadzić samemu, stosując się do instrukcji.

W naszym serwisie doradzamy klientom, jak najbardziej efektywnie użytkować dany ekspres. Często słyszymy, że sprzedawca w markecie o takich sprawach im nie powiedział. Pamiętajmy, że sprzedawca jest od tego, by zachwalać towar i go sprzedać. My w serwisie tłumaczymy klientom, na co należy zwracać uwagę przy użytkowaniu danego modelu, jakie ma newralgiczne elementy. Naszym zadaniem jest ekspres naprawić, zrobić porządny serwis, wyedukować klienta, na co ma zwrócić uwagę. 99 procent osób do nas potem już z problemem z ekspresem nie wraca, bo nie musi. Przychodzą po to, by kupić kawę czy chemię do konserwacji.

Tak naprawdę każdy właściciel ekspresu prędzej czy później i tak trafi do nas, bo będzie potrzebował doradztwa, co zrobić, by ekspres lepiej pracował. Zależy nam na tym, by klient wyszedł od nas z kompletną wiedzą na ten temat.

Przy pierwszej wizycie robimy „wywiad środowiskowy”, wypytując klienta, jak często jest ekspres odkamieniany, jaki system filtracji klient stosuje, jaką sypie kawę, jak często czyści blok zaparzający, czy odpowietrza ekspres, jak często czyści spieniacz. Oczywiście często słyszymy zapewnienia, że jest to robione regularnie, więc jeśli zdarzyła się usterka, to musimy znaleźć przyczynę w samym ekspresie. Powiem tak; rzadko się zdarza, by przyczyną była wada konstrukcyjna. Częściej przyczyną jest to, że klient przedobrzy i na przykład zbyt mocno filtruje wodę. Gdy robi się ona zbyt miękka, kleista, to zatyka po kolei podzespoły i po pół roku ekspres przestaje działać.

- W Elblągu mamy w kranach dość twardą wodę...

- Woda w Elblągu ma wskaźnik między 14 a 16. Klient ma zawsze dwa wyjścia, albo będzie stosował system filtracji, zalecany przez producenta ekspresu, albo alternatywny, czyli przejdzie na dzbanki filtrujące, które zatrzymują kamień, i dopiero z takiego dzbanka będzie nalewał wodę do ekspresu. Jeśli klient nie kontroluje na bieżąco twardości wody i odkamienia ekspres tylko wtedy, gdy pojawia się komunikat w urządzeniu, to nie mamy żadnej kontroli nad tym, co dzieje się w środku. Jeśli ktoś używa ekspresu nieregularnie, to w układzie hydraulicznym ta twarda woda pozostaje, a nieużywana zamienia się kamień, który potem się może oderwać i zatkać przewody. Dlatego tak ważne jest regularne odkamienianie i zadbanie o odpowiednią twardość wody, zgodną z zaleceniami producenta. Odkamieniacze nie są drogie, lepiej wydać po kilkadziesiąt złotych pięć-sześć razy w roku, niż potem płacić krocie za naprawę.

- Rozumiem, że jak już ekspres trafi do Waszego serwisu, to po naprawie dajcie gwarancję na wykonaną przez siebie pracę?

- Na nasz serwis, czyli klasyczny przegląd, dajemy miesiąc gwarancji. Jeśli jakiś element wymaga wymiany, to na nowy dajemy 12 miesięcy gwarancji, Mieliśmy ostatnio tak przypadek, że po trzech miesiącach od wymiany zespołu zaparzającego klient to nas wrócił, bo ekspres nie działał. Okazało się, że na zgrzewie tego elementy była wada fabryczna, powstało pęknięcie i zaczęło kapać. Producent przysłał nam nową część, wymieniliśmy ją klientowi, przedłużając mu oczywiście gwarancję.

- Mówiliśmy o serwisie i edukacji. Dlaczego jeszcze warto przyjść do Belweder Caffe?

- Mamy w ofercie kawę, którą sprzedajemy pod własną marką Bon Giorno. Współpracujemy od 16 lat z palarnią, która ściąga dla nas specjalne mieszanki arabiki i robusty. Obecnie oferujemy 11 gatunków kawy, z których przodują Columbia Supremo (pod kawy czarne) oraz Brasil Yellow Bourbon i Santos (pod kawy mleczne). Te ostatnie bardzo podobają się paniom, bo jest w nich szeroki bukiet kwiatowy i smakowy.

Nasze mieszanki są średnio palone, to najlepsza opcja. Im ciemniej palona kawa, czyli taka bardzo brązowa, tłusta, tym większe ryzyko, że producent chce ukryć defekt związany z jakością ziarna. Przy średnio wypalonej kawie odpowiednia wilgotność w ziarnie zostanie zachowana i w momencie mielenia pełen aromat zostanie z niej wyciągnięty.

Doradzamy klientom, jaką kawę wybrać w zależności od jego profilu sensorycznego. Dopytujemy, jakie kawy piją – czy preferują czarne czy mleczne. Edukujemy, jak ustawiać młynek do danej kawy, jaką chemię stosować do danego ekspresu i jak często. Doradzamy też przy wyborze ekspresu. Jesteśmy przedstawicielami marki Jura, naszego wieloletniego partnera. Wyposażamy klienta w pełnią wiedzę przy zakupie z zakresu użytkowania i konserwacji i proszę mi wierzyć, żaden klient nie wrócił do nas, bo czegoś nie dopowiedzieliśmy.

Nie sztuką jest kupić dobrą kawę, ale sztuką jest wiedzieć, jak ją właściwie zaparzyć i przygotować. Jak ustawić temperaturę i moc kawy, grubość mielenia, bo to jest istotne. Jak ustawić spienianie mleka i wiele innych czynników. Zapraszamy do Belweder Caffe, by się tego wszystkiego dowiedzieć.

Belweder Caffe

Al. Tysiąclecia 1 D

82-300 Elbląg

Zapraszamy

od pon. do pt. w godz. 8-16

Tel. 789 218 369

www.belwedercaffe.pl