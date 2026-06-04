Oni wygrali bilety na koncerty Ogrodów Polityki w Elblągu

W terminie 12-14 czerwca odbędzie się 18. edycja Festiwalu Ogrody POLITYKI w Elblągu, organizowanego przez Bibliotekę Elbląską i Tygodnik POLITYKA. Do wygrania w konkursie na naszych łamach mamy do wygrania podwójną wejściówkę na koncert Mai Kleszcz z zespołem i podwójną wejściówkę na koncert Arka Jakubika.

Daty i godziny konkursowych wydarzeń (pełny program Ogrodów Polityki w Elblągu tutaj):

Piątek, 12 czerwca:

20:00 - Maja w Ogrodach – koncert z okazji 18. urodzin Ogrodów Polityki w Elblągu – Maja Kleszcz z zespołem

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.

Niedziela, 14 czerwca

18:00 - Romeo i Julia żyją – koncert Arka Jakubika

Sala „U św. Ducha”, Biblioteka Elbląska, ul. św. Ducha 3-7.

Bilety będą do odebrania w Bibliotece Elbląskiej, ale jak je zdobyć? Wystarczy odpowiedzieć na proste pytanie: Dlaczego to Ty powinnaś/powinieneś dostać podwójną wejściówkę na koncert (wskaż w odpowiedzi, który).

Autorom najciekawszych naszym zdaniem odpowiedzi przyznamy wejściówki – na każdy koncert mamy jedną podwójną. Odpowiedź wyślij mailem na konkurs@portel.pl (w tytule maila wpisz "Ogrody", a w treści dodaj także swój numer telefonu, co ułatwi kontakt i zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu).

Na odpowiedzi czekamy do 9 czerwca włącznie, 10 czerwca wyłonimy zwycięzców.

Aktualizacja:

Bilety na koncert Mai Kleszcz wygrał Zygmunt Wójcik, na koncert Arka Jakubika - Dorota Orzech. Gratulujemy! Bilety są do odbioru w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha.

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